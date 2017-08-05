"Шахтер" обыграл "Мариуполь" в матче Премьер-лиги

В Харькове завершился матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" обыграл "Мариуполь", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 3:1.

Дончане имели преимущество на протяжении всей игры.

Счет был открыт уже на 7-й минуте матча, когда гол забил Бернард. В ходе контратаки Срна с фланга прострелил вдоль ворот, и Бернард сильным ударом в касание отправил мяч в сетку. А в концовке первого тайма, на 42-й минуте, Марлос удвоил преимущество своей команды. Бразильцу удался техничный удар и мяч, после рикошета от спины Яворского влетел в угол ворот.

После перерыва счет до крупного довел Сергей Кривцов. На 67-й минуте после навеса Срны со штрафного Феррейра сбросил мяч, попал в защитника, от которого мяч прилетел к Кривцову, и тому не составило труда добить мяч в сетку. И лишь на 71-й минуте счет удалось "размочить" Игорю Тищенко. После сильного прострела Кожанова мяч подхватилТищенко на дальней штанге принял и отправил в ближний угол ворот - 3:1.

Таким образом, "Шахтер" набрал 9 очков и догнал "Динамо" по этому показателю в борьбе за 1-2 места турнирной таблицы УПЛ. У "Мариуполя" осталось 5 баллов.