"Карпаты" обыграли "Сталь" в стартовом матче тура Премьер-лиги (видео голов)

Во Львове завершился стартовый матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги , в котором "Карпаты" обыграли "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:1.

Львовяне идержали волевую победу в домашнем матче.

Игра началась атаки "Стали" и на 8-й минуте гости получили право на пробитие пенальти. Голкипер "Карпат" Пидкивка сбил Мысыка, который по центру ворвался в штрафную и получил предупреждение. Гол с пенальти забил Эдгар Малакян - мяч после удара влетел в правый от бившего угол. Пидкивка упал в противоположный угол.

Еще до перерыва львовяне сравняли счет. На 30-й минуте гол забил Игорь Худобяк. После атаки правым флангом и передачи Мирошниченко в штрафную Худобяк в касание отправил мяч в дальний угол - 1:1.

Во втором тайме, на 64-й минуте, львовян вывел вперед Олег Голодюк. Игроку удался блестящий удар со штрафного, после которого мяч влетел в девятку - Пеньков прыгнул за мячом, но не дотянулся - 2:1.

На 73-й минуте Олег Голодюк получил красную карточку. Игрок грубо сыграл против Якимива, получил вторую желтую карточку и автоматическое удаление. Тем не менее, воспользоваться численным преимуществом игрокам "Стали" не удалось.

Более того, на 80-й минуте Дебелко по центру ворвался в штрафную и его сбил Малакян пенальти. Спустя минуту, на 81-й, Дебелко реализовал пенальти - игроку удался не очень сильный удар под перекладину, а Пеньков прыгнул наугад в угол ворот.

Таким образом, "Карпаты" набрали 4 очка и сделали рывок в текущей турнирной таблице с 11-го на 7-е место. На счету "Стали" осталось 6 баллов.