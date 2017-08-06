Премьер-лига, 4-й тур, "Заря" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье на "Славутич-Арене" проходит матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает донецкий "Олимпик", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются две команды, которые в нынешнем сезоне представляют Украину в еврокубках. "Заря" начнет свой путь в Лиге Европы осенью - с группового этапа соревнований, а "Олимпик" уже проиграл в 3-м раунде квалификации по сумме двух игр греческому ПАОК - 1:1 и 0:2.

В турнирной таблице УПЛ команды идут на 9-м и 6-м местах.

У "Зари" две ничьи при одном поражении - 2 очка, а у "Олимпика" - 1 победа при двух ничьих - 5 баллов.

Матч в Луганске начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.