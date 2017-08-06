Премьер-лига, 4-й тур, "Черноморец" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" на своем поле принимает "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые на данный момент занимают последнее 12-е и 10-е места в турнирной таблице УПЛ.

"Александрия" на старте сезона дважды сыграла вничью и проиграла один матч - 2 очка. В свою очередь, в еврокубках команда Владимира Шарана впервые в истории вышла в раунд плей-офф отборочных соревнований, обыграв по сумме двух матчей румынскую "Астру" - 0:0 и 1:0.

В свою очередь, "Черноморец" крайне неудачно начал сезон проиграв все три матча на старте. И хотя бы ничья, не говоря уже о победе, просто необходима одесской команде.

Матч в Одессе начнется в 17.00

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.