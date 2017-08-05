Премьер-лига, 4-й тур, "Карпаты" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит стартовый матч тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Карпаты" принимают на своем поле "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают противоположные 11-е и 3-е места в турнирной таблице лиги.

"Сталь" стала главным открытием нового сезона. Команда на старте сезона одержала две победы со счетом 1:0 над луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем", а в предыдущем туре с таким же счетом обыгрывала донецкий "Шахтер". Впрочем, горняки сумели сначала сравнять счет, а затем и выйти вперед на последней минуте матча - 1:2.

Таким образом, "Сиаль" уступает "Динамо" и "Шахтеру" в турнирной таблице, но уверенно удерживает 3-е место.

В свою очередь, "Карпаты" добыли лишь 1 ничью при 2 поражениях и, как и в прошлом году, находятся в числе аутсайдеров УПЛ.

Матч во Львове начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.