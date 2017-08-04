Тренер БАТЭ отметил бойцовский характер украинских клубов

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович оценил шансы своих подопечных в предстоящем противостоянии с украинской "Александрией" в плей-офф отбора Лиги Европы, сообщает официальный сайт команды из Борисова.

"Все украинские клубы сильны характером, бойцовскими качествами. Мы убеждаемся в єтом каждый год, когда встречаемся на турецких сборах с представителями Украины. Они, невзирая на контрольный статус поединков, всегда бьются, демонстрируют огромную самоотдачу. Так что "Александрия", несомненно, крепкий оппонент. На предыдущей стадии Лиги Европы выбила румынскую ""Астру": в гостях сыграла вничью 0:0, дома победила 1:0. Два матча без пропущенных мячей свидетельствуют о крепкой обороне. Да и 5-е место в чемпионате страны-2016/17 также говорит об уровне и силе команды", - отметил Ермакович.

Говоря о знакомых именах в составе соперника, тренер заметил: "Сергей Старенький когда-то выступал в Беларуси за "Торпедо"-БелАЗ и "Сморгонь".

Читайте такжеТренер "Александрии" Шаран доволен результатами жеребьевки Лиги Европы"Постараемся собрать максимальное количество информации. Проанализируем оба поединка с румынской "Астрой", матчи в рамках текущего розыгрыша украинской премьер-лиги, где "Александрия" провела три тура. В воскресенье она на выезде встретится с одесским "Черноморцем". Обязательно отправим туда кого-то из тренерского штаба", - добавил главный тренер.

"Понимаем, что будет нелегко. Но наша задача - выйти в групповой этап Лиги Европы. Сделаем все возможное для выполнения этой цели", - заключил Ермакович.

Как сообщал УНИАН, в Ньоне состялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, по результатам которой киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с борисовским БАТЭ.