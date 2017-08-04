"Барселона" нашла замену Неймару в дортмундской "Боруссии"

«Барселона» достигла договоренности с дортмундской «Боруссией» о трансфере форварда Усмана Дембеле, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Пальмери в своем аккаунте в Twitter.

По информации журналиста, представители каталонского клуба согласовали условия личного контракта с Дембеле. При этом руководство "Барселоны" выплатит "Боруссии" 80 миллионов евро за переход форварда.

Как сообщал УНИАН, накануне французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе нападающего «Барселоны» Неймара. Игрок выкупил свой контракт у испанского клуба за 222 миллиона евро, после чего стал свободным агентом и подписал пятилетний контракт.

Дембеле провел в «Боруссии» сезон 2016/17 - сыграл 49 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.