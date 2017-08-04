Тренер "Александрии" Шаран доволен результатами жеребьевки Лиги Европы

17:02, 04 августа 2017
Футбол
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Украинский клуб встретится в плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка с белорусским БАТЭ.

Шаран считает, что его команде под силу пройти очередного соперника в Лиге Европы / fco.com.ua

Главный тренер ФК «Александрия» Владимир Шаран прокомментировал жеребьевку раунда плей-офф Лиги Европы официальному клубному сайту:

"Результаты жеребьевки воспринял спокойно. Доволен тем, что будем играть с командой из славянских народов. Команду БАТЭ я хорошо знаю, они постоянно принимают участие в Лиге Европы и Лиге Чемпионов. Поэтому не зря они занимают 66-е место в клубном рейтинге УЕФА. В целом, жребием я доволен. У нас хорошие шансы пройти в следующий этап Лиги Европы. Начиная с сегодняшнего дня будем тщательно изучать соперника", - рассказал Шаран.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с жеребьевкой раунда плей-офф Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с белорусским БАТЭ.

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Теги: #Александрия в Лиге Европы#Шаран про соперника в еврокубках БАТЭ