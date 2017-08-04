Киевское "Динамо" имеет отрицательную статистику встреч с португальскими командами
"Динамовцы" поделились статистикой накануне встреч с "Маритиму".
Киевское "Динамо" 10 раз перерсекалось в двухматчевых противостояниях с португальскими клубами в еврокубках, сообщает официальный сайт "Динамо".
В целом «бело-синие» провели против клубов с западного побережья Пиренейского полуострова 20 матчей – 6 побед на стороне «Динамо», 4 матча завершились вничью, 10 раз успех праздновали португальцы, общая разница мячей – 20:27 в пользу пиренейцев.
Матчи «Динамо» против португальских клубов
1986/1987
Кубок европейских чемпионов, 1/2 финала
08.04.1987
«Порту» – «Динамо» – 2:1
Голы: Заваров (49, автогол), Андре (58, пен.) – Яковенко (74).
22.04.1987
«Динамо» – «Порту» – 1:2
Голы: Михайличенко (12) – Селсу (4), Гомеш (11).
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1991/1992
Кубок европейских чемпионов, 1/4 финала
27.11.1991
«Динамо» – «Бенфика» – 1:0
Гол: Саленко (31).
01.04.1992
«Бенфика» – «Динамо» – 5:0
Голы: Сезар Бриту (25, 63), Исайаш (71), Юран (83, 88).
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2001/2002
Лига чемпионов УЕФА, 1-й групповой турнир
19.09.2001
«Боавишта» – «Динамо» – 3:1
Голы: Санчес (4), Силва (11), Дуда (30) – Гиоане (5).
30.10.2001
«Динамо» – «Боавишта» – 1:0
Гол: Мелащенко (49).
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2007/2008
Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир
02.10.2007
«Динамо» – «Спортинг» – 1:2
Голы: Ващук (28) – Тонель (14), Андерсон Полга (38).
12.12.2007
«Спортинг» – «Динамо» – 3:0
Голы: Андерсон Полга (35, пен.), Жоао Моутиньо (67), Лиедсон (88).
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2008/2009
Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир
21.10.2008
«Порту» – «Динамо» – 0:1
Гол: Алиев (27).
05.11.2008
«Динамо» – «Порту» – 1:2
Голы: Милевский (21) – Роландо (69), Лучо Гонсалес (90+2).
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2010/2011
Лига Европы УЕФА, 1/4 финала
07.04.2011
«Динамо» – «Брага» – 1:1
Голы: Ярмоленко (6) – Гусев (13, автогол).
14.04.2011
«Брага» – «Динамо» – 0:0
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2012/2013
Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир
24.10.2012
«Порту» – «Динамо» – 3:2
Голы: Варела (15), Джексон Мартинес (36, 78) – Гусев (21), Идейе (72).
06.11.2012
«Динамо» – «Порту» – 0:0
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2014/2015
Лига Европы УЕФА, групповой турнир
18.09.2014
«Риу Аве» – «Динамо» – 0:3
Голы: Ярмоленко (20), Беланда (25), Кравец (70).
27.11.2014
«Динамо» – «Риу Аве» – 2:0
Голи: Ленс (53), Мигель (78).
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2015/2016
Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир
16.09.2015
«Динамо» – «Порту» – 2:2
Голы: Гусев (20), Буяльский (89) – Абубакар (23, 81).
24.11.2015
«Порту» – «Динамо» – 0:2
Голы: Ярмоленко (35, пен.), Гонсалес (64).
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2016/2017
Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир
19.10.2016
«Динамо» – «Бенфика» – 0:2
Голы: Сальвио (9, пен.), Черви (55).
01.11.2016
«Бенфика» – «Динамо» – 1:0
Гол: Сальвио (45, пен.).
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму" в поседнем раунде квалификации - плей-офф -Лиги Европы УЕФА.