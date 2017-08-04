Киевское "Динамо" имеет отрицательную статистику встреч с португальскими командами

Киевское "Динамо" 10 раз перерсекалось в двухматчевых противостояниях с португальскими клубами в еврокубках, сообщает официальный сайт "Динамо".

В целом «бело-синие» провели против клубов с западного побережья Пиренейского полуострова 20 матчей – 6 побед на стороне «Динамо», 4 матча завершились вничью, 10 раз успех праздновали португальцы, общая разница мячей – 20:27 в пользу пиренейцев.

Матчи «Динамо» против португальских клубов

1986/1987

Кубок европейских чемпионов, 1/2 финала

08.04.1987

«Порту» – «Динамо» – 2:1

Голы: Заваров (49, автогол), Андре (58, пен.) – Яковенко (74).

22.04.1987

«Динамо» – «Порту» – 1:2

Голы: Михайличенко (12) – Селсу (4), Гомеш (11).

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1991/1992

Кубок европейских чемпионов, 1/4 финала

27.11.1991

«Динамо» – «Бенфика» – 1:0

Гол: Саленко (31).

01.04.1992

«Бенфика» – «Динамо» – 5:0

Голы: Сезар Бриту (25, 63), Исайаш (71), Юран (83, 88).

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2001/2002

Лига чемпионов УЕФА, 1-й групповой турнир

19.09.2001

«Боавишта» – «Динамо» – 3:1

Голы: Санчес (4), Силва (11), Дуда (30) – Гиоане (5).

30.10.2001

«Динамо» – «Боавишта» – 1:0

Гол: Мелащенко (49).

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2007/2008

Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир

02.10.2007

«Динамо» – «Спортинг» – 1:2

Голы: Ващук (28) – Тонель (14), Андерсон Полга (38).

12.12.2007

«Спортинг» – «Динамо» – 3:0

Голы: Андерсон Полга (35, пен.), Жоао Моутиньо (67), Лиедсон (88).

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2008/2009

Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир

21.10.2008

«Порту» – «Динамо» – 0:1

Гол: Алиев (27).

05.11.2008

«Динамо» – «Порту» – 1:2

Голы: Милевский (21) – Роландо (69), Лучо Гонсалес (90+2).

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2010/2011

Лига Европы УЕФА, 1/4 финала

07.04.2011

«Динамо» – «Брага» – 1:1

Голы: Ярмоленко (6) – Гусев (13, автогол).

14.04.2011

«Брага» – «Динамо» – 0:0

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2012/2013

Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир

24.10.2012

«Порту» – «Динамо» – 3:2

Голы: Варела (15), Джексон Мартинес (36, 78) – Гусев (21), Идейе (72).

06.11.2012

«Динамо» – «Порту» – 0:0

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2014/2015

Лига Европы УЕФА, групповой турнир

18.09.2014

«Риу Аве» – «Динамо» – 0:3

Голы: Ярмоленко (20), Беланда (25), Кравец (70).

27.11.2014

«Динамо» – «Риу Аве» – 2:0

Голи: Ленс (53), Мигель (78).

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2015/2016

Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир

16.09.2015

«Динамо» – «Порту» – 2:2

Голы: Гусев (20), Буяльский (89) – Абубакар (23, 81).

24.11.2015

«Порту» – «Динамо» – 0:2

Голы: Ярмоленко (35, пен.), Гонсалес (64).

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2016/2017

Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир

19.10.2016

«Динамо» – «Бенфика» – 0:2

Голы: Сальвио (9, пен.), Черви (55).

01.11.2016

«Бенфика» – «Динамо» – 1:0

Гол: Сальвио (45, пен.).

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму" в поседнем раунде квалификации - плей-офф -Лиги Европы УЕФА.