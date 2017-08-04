В Париже за футболками Неймара выстроилась огромная очередь фанатов ПСЖ
15:44, 04 августа 2017Футбол
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Парижские фанаты уже сходят с ума от нового форварда своей команды.
Фанаты ПСЖ выстаивают огромные очереди за футболками Неймара / twitter.com/PSG
В продажу поступили футболки «ПСЖ» с фамилией Неймара на спине и уже доступны на домашней арене парижан «Парк де Пренс», сообщает Чемпионат.
Задолго до открытия магазина с клубной атрибутикой у входа выстроилась огромная очередь из болельщиков, желающих приобрести футболку Неймара.
Напомним, что Неймар самостоятельно выкупил контракт у своего бывшего клуба «Барселоны» за € 222 млн.
Официально футбольной общественности Неймар будет представлен 5 августа перед матчем 1-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Амьен». Первую игру в новой команде он проведет в рамках 2-го тура Лиги 1, когда ПСЖ будет противостоять "Генгам".
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