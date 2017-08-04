В Париже за футболками Неймара выстроилась огромная очередь фанатов ПСЖ

В продажу поступили футболки «ПСЖ» с фамилией Неймара на спине и уже доступны на домашней арене парижан «Парк де Пренс», сообщает Чемпионат.

Задолго до открытия магазина с клубной атрибутикой у входа выстроилась огромная очередь из болельщиков, желающих приобрести футболку Неймара.

Напомним, что Неймар самостоятельно выкупил контракт у своего бывшего клуба «Барселоны» за € 222 млн.

Официально футбольной общественности Неймар будет представлен 5 августа перед матчем 1-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Амьен». Первую игру в новой команде он проведет в рамках 2-го тура Лиги 1, когда ПСЖ будет противостоять "Генгам".