Киевское "Динамо" сыграет в плей-офф отбора Лиги Европы с португальским "Маритиму", "Александрия" - с БАТЭ
14:18, 04 августа 2017Футбол
858
Состоялась жеребьевка заключительного раунда отбора второго по значимости еврокубка.
"Динамо" и "Александрия" получили соперников в плей-офф ЛЕ / uefa.com
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка последнего раунда квалификации - плеф-офф - второго по значимости еврокубка Лиги Европы, сообщает официальный сайт соревнований.
Согласно результатам жеребьевки, киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с БАТЭ (Беларусь).
Первые матчи пройдут в Фуншале (Португалия) и Борисове (Беларусь).
Игры состоятся 17 и 24 августа.
Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 3-м раунде отбора проиграло по сумме двух матчей швейцарскому "Янг Бойз" (3:1, 0:2), а "Александрия" в 3-м раунде Лиги Европы обыграла румынскую "Астру" (0:0, 1:0).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18