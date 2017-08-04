Киевское "Динамо" сыграет в плей-офф отбора Лиги Европы с португальским "Маритиму", "Александрия" - с БАТЭ

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка последнего раунда квалификации - плеф-офф - второго по значимости еврокубка Лиги Европы, сообщает официальный сайт соревнований.

Согласно результатам жеребьевки, киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с БАТЭ (Беларусь).

Первые матчи пройдут в Фуншале (Португалия) и Борисове (Беларусь).

Игры состоятся 17 и 24 августа.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 3-м раунде отбора проиграло по сумме двух матчей швейцарскому "Янг Бойз" (3:1, 0:2), а "Александрия" в 3-м раунде Лиги Европы обыграла румынскую "Астру" (0:0, 1:0).