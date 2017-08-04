Обидчик киевского "Динамо" "Янг Бойз" сыграет с российским ЦСКА в плей-офф отбора ЛЧ
13:52, 04 августа 2017Футбол
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Состоялась жеребьевка последнего этапа квалификации самого престижного еврокубка.
Определились пары последнего раунда отбора ЛЧ / uefa.com
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в которой обидчику киевского "Динамо" швейцарскому "Янг Бойз" достался в соперники российский ЦСКА (Москва), сообщает официальный сайт соревнований.
Полный список пар выглядит следующим образом:
Путь чемпионов
«Карабах» – «Копенгаген»
АПОЭЛ – «Славия» Прага
«Олимпиакос» – «Риека»
«Селтик» – «Астана»
«Хапоэль» Беер-Шева – «Марибор»
Путь представителей лиг
«Истанбул» – «Севилья»
«Янг Бойз» – ЦСКА
«Наполи» – «Ницца»
«Хоффенхайм» – «Ливерпуль»
«Спортинг» – «Стяуа»
Первые матчи раунда состоятся 15 и 16 августа. Ответные – 22 и 23 августа.
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