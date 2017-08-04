Обидчик киевского "Динамо" "Янг Бойз" сыграет с российским ЦСКА в плей-офф отбора ЛЧ

Состоялась жеребьевка последнего этапа квалификации самого престижного еврокубка.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в которой обидчику киевского "Динамо" швейцарскому "Янг Бойз" достался в соперники российский ЦСКА (Москва), сообщает официальный сайт соревнований. Полный список пар выглядит следующим образом: Путь чемпионов «Карабах» – «Копенгаген» АПОЭЛ – «Славия» Прага «Олимпиакос» – «Риека» «Селтик» – «Астана» «Хапоэль» Беер-Шева – «Марибор» Путь представителей лиг «Истанбул» – «Севилья» «Янг Бойз» – ЦСКА «Наполи» – «Ницца» «Хоффенхайм» – «Ливерпуль» «Спортинг» – «Стяуа» Первые матчи раунда состоятся 15 и 16 августа. Ответные – 22 и 23 августа.

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