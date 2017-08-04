Обидчик киевского "Динамо" "Янг Бойз" сыграет с российским ЦСКА в плей-офф отбора ЛЧ

13:52, 04 августа 2017
Футбол
432

Состоялась жеребьевка последнего этапа квалификации самого престижного еврокубка.

Определились пары последнего раунда отбора ЛЧ / uefa.com

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в которой обидчику киевского "Динамо" швейцарскому "Янг Бойз" достался в соперники российский ЦСКА (Москва), сообщает официальный сайт соревнований

Полный список пар выглядит следующим образом:

Путь чемпионов

«Карабах» – «Копенгаген»

АПОЭЛ – «Славия» Прага

«Олимпиакос» – «Риека»

«Селтик» – «Астана»

«Хапоэль» Беер-Шева – «Марибор»

Путь представителей лиг

«Истанбул» – «Севилья»

«Янг Бойз» – ЦСКА

«Наполи» – «Ницца»

«Хоффенхайм» – «Ливерпуль»

«Спортинг» – «Стяуа»

Первые матчи раунда состоятся 15 и 16 августа. Ответные – 22 и 23 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #жеребьевка раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов#пары команд в плей-офф ЛЧ