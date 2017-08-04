В Киеве состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Украины

В киевском Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины, сообщает официальный сайт ФФУ.

На этом этапе соревнований к победителям второго раунда присоединится шесть команд Премьер-лиги – «Ворскла», «Сталь», «Карпаты», «Зирка», «Мариуполь» и «Верес».

Пары третьего предварительного этапа Кубка Украины:

«Авангард» - «Ворскла»

«Колос» - ФК «Мариуполь»

«Гелиос» - «Десна»

«Жемчужина» - «Сталь»

ФК «Демня» - ФК «Львов»

«Агробизнес» - «Верес»

«Ингулец» - «Арсенал-Киев»

«Днепр-1» - «Горняк-Спорт»

«Прикарпатье» - «Карпаты»

«Таврия» - «Зирка»

Матчи состоятся на полях команд, которые указаны первыми.

Отметим также, что уже на следующем этапе соревнований - 1/8 финала - к 10 победителям трьтьего предварительного этапа соревнований присоединятся 6 сильнейших команд УПЛ.