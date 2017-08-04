Главный тренер "Александрии" Шаран назвал исторической победу над румынской "Астрой" в ЛЕ

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его подопечные одолели румынскую "Астру", сообщает официальный сайт "Александрии".

«Настраивали ребят на борьбу и дисциплинированную игру в защите, но не ставили задачи забить быстрый мяч. Хотели, чтобы "Астра" раскрылась, а у нас появились свободные зоны, ведь у Ситало, Цурикова и Старенького есть неплохая скорость. Хотели сыграть проще, чтобы выжать максимум из длинных передач за спину или в зону», - рассказал план на игру Шаран.

«Шли к этой цели и акцентировали внимание на этих двух матчах в подготовительном периоде, поэтому немного блекло до этого выглядели в чемпионате, но ребята выполнили то, что мы хотели от них видеть», - отметил главный тренер.

Из негативных моментов, тренер отметил слабую реализацию:

«Проблема забивного форварда остается, ведь имеем трех хороших нападающих, но они не забивают столько, сколько бы нам хотелось. Предпосылок для второго забитого мяча было сегодня предостаточно. Буду делать все, чтобы ребята понимали важность каждой игры и уже матч с Черноморцем провели неплохо», - акцентировал Шаран.

Как сообщал УНИАН, "Александрия" обыграла по сумме двух матчей "Астру" и вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Эта победа стала для "Александрии" первой еврокубковой в истории. В прошлом сезоне подопечные Владимира Шарана в дебютных для себя матчах еврокубков на той же стадии ЛЕ уступили хорватскому "Хайдуку" из Сплита (0:3, 1:3).