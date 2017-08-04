Тренер "Олимпика" Санжар после матча с ПАОКом: нашими игрокам не хватило мастерства

Главный тренер «Олимпика» прокомментировал игру своей команды на традиционной послематчевой пресс-конференции, посвященной встрече дончан с ПАОКом (0:2) в Салониках, сообщает официальный сайт клуба.

- Игра проходила с небольшим территориальным преимуществом команды ПАОК. На результат сегодняшнего матча повлияло то, что соперник смог реализовать свои моменты, а нам не удалось. Были хорошие моменты в обоих таймах, а в особенности в концовке второго, но, к сожалению, нам не хватило мастерства, чтобы реализовать свои моменты, - отметил Санжар.

"Я считаю, что в любом случае результат справедливый. Потому что мы, как я уже сказал, не реализовали свои моменты, а ПАОК наоборот. Футболисты ПАОКа выше по уровню мастерства, когда они оказывались вблизи нашей штрафной, то было давление и напряжение. С нашей стороны было много желания, мы выполнили большой объем работы, но, к сожалению, свои моменты мы не реализовали", - доавил тренер.

Как сообщал УНИАН, "Олимпик" проиграл греческому ПАОКу по сумме двух матчей и выбыл из борьбы в Лиге Европы.