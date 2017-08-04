Голландский ПСВ сенсационно вылетел из еврокубков: результаты 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Среди неудачников квалификации также и немецкий "Фрайбург".
В четверг вечером состоялись поединки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, "Александрия" прошла румынскую "Астру", а донецкий "Олимпик" уступил греческому ПАОКу.
Среди результатов других матчей стоит отметить сенсационное поражение голландского ПСВ от "Осиека" (Хорватия), причем в обоих поединках - дома и на выезде. Также прекратил борьбу немецкий "Фрайбург", уступивший словенскому "Домжале". В самой поздней дуэли, которая завершилась, когда в Киеве была уже середина ночи, португальская "Брага" лишь в дополнительное время обыграла шведский АИК, забив решающий гол на 120+1-й минуте.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.
Вторые матчи
2 августа
Сьон (Швейцария) — Судува (Литва) 1:1 (первый матч — 0:3)
АЕЛ (Кипр) — Аустрия (Австрия) 1:2 (первый матч — 0:0)
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Динамо Минск (Беларусь) – АЕК (Кипр) 1:1 (первый матч – 0:2)
Шкендия (Македония) – Тракай (Литва) 3:0 (первый матч – 1:2)
Одд (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:0 (первый матч – 1:2)
Габала (Азербайджан) – Панатинаикос (Греция) 1:2 (первый матч – 0:1)
Аполлон (Кипр) – Абердин (Шотландия) 2:0 (первый матч – 1:2)
Александрия (УКРАИНА) – Астра (Румыния) 1:0 (первый матч – 0:0)
Видеотон (Венгрия) – Бордо (Франция) 1:0 (первый матч – 1:2)
Спарта (Чехия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:1 (первый матч – 0:2)
Зенит (Россия) – Бней Иегуда (Израиль) 0:1 (первый матч – 2:0)
Фола Эш (Люксембург) – Эстерсунд (Швеция) 1:2 (первый матч – 0:1)
Фенербахче (Турция) – Штурм (Австрия) 1:1 (первый матч – 2:1)
Люнгбю (Дания) – Краснодар (Россия) 1:3 (первый матч – 1:2)
Маритиму (Португалия) – Ботев (Болгария) 2:0 (первый матч – 0:0)
Скендербеу (Албания) – Млада (Чехия) 2:1 (первый матч – 1:2), по пенальти 4:2
ПАОК (Греция) – Олимпик (УКРАИНА) 2:0 (первый матч – 1:1)
Лех (Польша) – Утрехт (Нидерланды) 2:2 (первый матч – 0:0)
Хайдук (Хорватия) – Брондбю (Дания) 2:0 (первый матч – 0:0)
Митьюлланд (Дания) – Арка (Польша) 2:1 (первый матч – 2:3)
Альтах (Австрия) – Гент (Бельгия) 3:1 (первый матч – 1:1)
Атлетик (Испания) – Динамо Бухарест (Румыния) 3:0 (первый матч – 1:1)
Остенде (Бельгия) – Марсель (Франция) 0:0 (первый матч – 2:4)
Милан (Италия) – Университатя (Румыния) 2:0 (первый матч – 1:0)
Ружомберок (Словакия) – Эвертон (Англия) 0:1 (первый матч – 0:1)
Осиек (Хорватия) – ПСВ (Нидерланды) 1:0 (первый матч – 1:0)
Паниониос (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:1 (первый матч – 0:1)
Домжале (Словения) – Фрайбург (Германия) 2:0 (первый матч – 0:1)
Брага (Португалия) – АИК (Швеция) 2:1 (первый матч – 1:1)
В пятницу в Ньоне, в 14.00 состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Среди сеяных в этом раунде будет и киевское "Динамо", которое накануне вылетело из Лиги чемпионов.