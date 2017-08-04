Голландский ПСВ сенсационно вылетел из еврокубков: результаты 3-го раунда квалификации Лиги Европы

В четверг вечером состоялись поединки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, "Александрия" прошла румынскую "Астру", а донецкий "Олимпик" уступил греческому ПАОКу.

Среди результатов других матчей стоит отметить сенсационное поражение голландского ПСВ от "Осиека" (Хорватия), причем в обоих поединках - дома и на выезде. Также прекратил борьбу немецкий "Фрайбург", уступивший словенскому "Домжале". В самой поздней дуэли, которая завершилась, когда в Киеве была уже середина ночи, португальская "Брага" лишь в дополнительное время обыграла шведский АИК, забив решающий гол на 120+1-й минуте.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

Вторые матчи

2 августа

Сьон (Швейцария) — Судува (Литва) 1:1 (первый матч — 0:3)

АЕЛ (Кипр) — Аустрия (Австрия) 1:2 (первый матч — 0:0)

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Динамо Минск (Беларусь) – АЕК (Кипр) 1:1 (первый матч – 0:2)

Шкендия (Македония) – Тракай (Литва) 3:0 (первый матч – 1:2)

Одд (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:0 (первый матч – 1:2)

Габала (Азербайджан) – Панатинаикос (Греция) 1:2 (первый матч – 0:1)

Аполлон (Кипр) – Абердин (Шотландия) 2:0 (первый матч – 1:2)

Александрия (УКРАИНА) – Астра (Румыния) 1:0 (первый матч – 0:0)

Видеотон (Венгрия) – Бордо (Франция) 1:0 (первый матч – 1:2)

Спарта (Чехия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:1 (первый матч – 0:2)

Зенит (Россия) – Бней Иегуда (Израиль) 0:1 (первый матч – 2:0)

Фола Эш (Люксембург) – Эстерсунд (Швеция) 1:2 (первый матч – 0:1)

Фенербахче (Турция) – Штурм (Австрия) 1:1 (первый матч – 2:1)

Люнгбю (Дания) – Краснодар (Россия) 1:3 (первый матч – 1:2)

Маритиму (Португалия) – Ботев (Болгария) 2:0 (первый матч – 0:0)

Скендербеу (Албания) – Млада (Чехия) 2:1 (первый матч – 1:2), по пенальти 4:2

ПАОК (Греция) – Олимпик (УКРАИНА) 2:0 (первый матч – 1:1)

Лех (Польша) – Утрехт (Нидерланды) 2:2 (первый матч – 0:0)

Хайдук (Хорватия) – Брондбю (Дания) 2:0 (первый матч – 0:0)

Митьюлланд (Дания) – Арка (Польша) 2:1 (первый матч – 2:3)

Альтах (Австрия) – Гент (Бельгия) 3:1 (первый матч – 1:1)

Атлетик (Испания) – Динамо Бухарест (Румыния) 3:0 (первый матч – 1:1)

Остенде (Бельгия) – Марсель (Франция) 0:0 (первый матч – 2:4)

Милан (Италия) – Университатя (Румыния) 2:0 (первый матч – 1:0)

Ружомберок (Словакия) – Эвертон (Англия) 0:1 (первый матч – 0:1)

Осиек (Хорватия) – ПСВ (Нидерланды) 1:0 (первый матч – 1:0)

Паниониос (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:1 (первый матч – 0:1)

Домжале (Словения) – Фрайбург (Германия) 2:0 (первый матч – 0:1)

Брага (Португалия) – АИК (Швеция) 2:1 (первый матч – 1:1)

В пятницу в Ньоне, в 14.00 состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Среди сеяных в этом раунде будет и киевское "Динамо", которое накануне вылетело из Лиги чемпионов.