Донецкий "Олимпик" проиграл в Греции ПАОКу, завершив участие в Лиге Европы

В греческих Салониках на стадионе "Тумба" состоялся ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором местный клуб ПАОК обыграл донецкий "Олимпик" - 2:0.

Первая встреча неделю назад в Киеве завершилась ничьей - 1:1.

В ответной игре в первом тайме хозяева продемонстрировали прекрасную реализацию голевых моментов, использовав два самых реальных шанса забить гол.

На 24-й минуте словацкий полузащитник Роберт Мак ударом с линии штрафной в ближний угол открыл счет. На компенсированной к первому тайме минуте босниец Гойко Цимерот пробил метров с 30 и застал голкипера "Олимпика" Заури Махарадзе врасплох. 2:0.

Задача украинского клуба крайне усложнилась, однако второй тайм не принес изменений в счете. Дальше в Лиге Европы идет ПАОК.