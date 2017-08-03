"Александрия" обыграла румынскую "Астру" и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

В Александрии на стадионе "Ника" состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Александрия" принимала румынскую "Астру". Первый поединок между командами, состоявшийся неделю назад на поле "Астры", завершился нулевой ничьей.

В ответном поединке все решил гол на 43-й минуте. Защитники "Астры" нарушили правила в своей штрафной, и капитан хозяев Андрей Запорожан четко реализовал 11-метровый.

Во втором тайме гости вынуждены были спасать ситуацию, но больше моментов удвоить счет было, наоборот, у "Александрии". Однако опаснейшние удары Цурикова, Кулиша и других игроков команды Владимира Шарана цели не достигли.

Матч завершился со счетом 1:0, что полностью устроило украинский клуб, который теперь сыграет в плей-офф раунде Лиги Европы, жеребьевка которого состоится завтра.