"Александрия" обыграла румынскую "Астру" и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
Украинская команда реализовала пенальти в первом тайме. Этот гол стал единственным в двухматчевом противостоянии.
В Александрии на стадионе "Ника" состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Александрия" принимала румынскую "Астру". Первый поединок между командами, состоявшийся неделю назад на поле "Астры", завершился нулевой ничьей.
В ответном поединке все решил гол на 43-й минуте. Защитники "Астры" нарушили правила в своей штрафной, и капитан хозяев Андрей Запорожан четко реализовал 11-метровый.
Во втором тайме гости вынуждены были спасать ситуацию, но больше моментов удвоить счет было, наоборот, у "Александрии". Однако опаснейшние удары Цурикова, Кулиша и других игроков команды Владимира Шарана цели не достигли.
Матч завершился со счетом 1:0, что полностью устроило украинский клуб, который теперь сыграет в плей-офф раунде Лиги Европы, жеребьевка которого состоится завтра.