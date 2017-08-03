"Динамо" из-за своих фанатов вновь проведет домашний матч в УПЛ без зрителей

Следующий матч на своем поле в чемпионате Украины киевское "Динамо" должно провести без зрителей. Такое решение принял на сегодняшнем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ. Еще на один домашний поединок при пустых трибунах ФК "Динамо" наказан условно.

Кроме того, КДК оштрафовал "Динамо" на 115 тысяч грн.

Причиной послужили нарушения порядка динамовскими ультрас во время поединка за Суперкубок против "Шахтера" 15 июля.

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Ситуацию прокомментировал руководитель КДК Андрей Шумилов, которого цитирует телеканал "Футбол 1".

«Поведение ультрас «Динамо» мы квалифицировали, как очень серьезное нарушение. Наибольшая вина лежит на «Динамо», клуб недоработал с болельщиками.

Фанаты «Динамо» также разместили на трибунах запрещенную символику – кельтский крест. Это транслировалось на всю Украину. Инспекторы по безопасности и стюарды ничего не сделали. По нашему мнению, это тоже вина клуба», – сказал Шумилов.

Напомним, «Динамо» уже играло без зрителей в первом туре УПЛ с «Черноморцем».