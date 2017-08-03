"Александрия" фаворит на ставках букмекеров в матче Лиги Европы, "Олимпик" - аутсайдер

Ведущие букмекерские конторы мира опубликовали коэфициенты на матчи Лиги Европы, где "Александрия" является фаворитом в паре с румынской "Астрой", а донецкий "Олимпик" - аутсайдером в игре с греческим ПАОКом, сообщает специализированный портал BetExplorer.

В паре "Александрия" - "Астра" 26 ведущих букмекерских контор не смоневаются в победе украинского клуба. Средний коэффициент на победу хозяев поля - 1,83 к 1, в о время как на ничью - 3,29 к 1, а на победу румынской команды - 4,36 к 1.

В первом матче в Румынии "Александрия" и "Астра" сыграли вничью - 0:0. Таким образом, хозяев из Александрии устроит сегодня только победа, а гостей - победа и любая результативная ничья. В случае повторения результата первого матча - 0:0 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

В паре ПАОК - "Олимпик" ставки на хозяев поля еще выше. Коэффициент ан победу греческой команды составляет в среднем 1,38 к 1, в то время как на ничью - 4,23, а на победу украинского клуба - 8,34 к 1.

Матч недельной давности в Киеве завершился со счетом 1:1. Таким образом, хозяев поля устроит нулевая ничья или победа с любым счетом. Украинскую команду, в свою очередь, устроит победа или результативная ничья, начиная со счета 2:2. В случае повторения результата первого матча - 1:1 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Как сообщал УНИАН, матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся в четверг, 3 августа.