Швейцарские грабли украинского футбола

Киевское «Динамо» повторило результат годичной давности донецкого «Шахтера» и практически по тому же сценарию выбыло из Лиги чемпионов УЕФА от швейцарского «Янг Бойз». Разница в деталях – не было серии пенальти, лишний гол «Янг Бойз» в гостях.. Но суть от этого не меняется…

Накануне матча у «Динамо», казалось, большой подъем. Команда провела невнятный стартовый матч сезона – в Суперкубке с «Шахтером», одержала труднейшую победу в стартовом матче УПЛ над «Черноморцем», в Киеве, при пустых трибунах. Затем последовала череда побед – тот же «Шахтер», затем «Янг Бойз», наконец «Карпаты» и убедительнейшая победа со счетом 5:0.

В этой игре сами собой обнажились все самые острые проблемы столичного коллектива

К матчу в Швейцарии «Динамо» готовилось подчеркнуто спокойно и с чувством собственного достоинства. Дескать, результат противостояния предрешен, все само собой разумеется.

Как оказалось – далеко не всё.

В этой игре сами собой обнажились все самые острые проблемы столичного коллектива. Во-первых, у команды нет стабильного вратаря, который выручал бы в ответственный момент. Да, Коваль совершил несколько сэйвов по ходу игры, но в решающий момент, когда казалось, что команда вымучает столь необходимый результат, не смог удержать мяч в руках, позволив снаряду пересечь линию ворот. Ошибался и пускал многочисленные «пенки» и Шовковский. Но ведь в решающие моменты выручал. Вспомним хотя бы эпохальные серии пенальти против пражской «Спарты» в квалификации ЛЧ или сборной Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2006. К сожалению, вратаря такого уровня в «Динамо» больше нет. И вряд ли появится в ближайшее время. Коваль, к слову, сам признал свою роковую ошибку после матча и искренне попросил прощения у болельщиков, партнеров по команде и руководства клуба. Что делает ему честь…

На второй проблеме заострил свое внимание на послематчевой пресс-конференции главный тренер Александр Хацкевич – неполная комплектация состава. В этот раз речь шла о том, что продолжаются поиски левого защитника. Но, проблем хватает и в других линиях. Согласитесь, когда вице-чемпион Швейцарии «возит» вице-чемпиона Украины, это уже не так смешно, как очень грустно. То, что вчера происходило на поле стадиона в Берне, иначе и не назовешь. «Янг Бойз» возил «Динамо» по полю на протяжении практически всего матча. А второй гол стал, скорее, не следствием «роковой ошибки» Коваля, а логичным завершением тотального преимущества хозяев поля.

На второй проблеме заострил свое внимание на послематчевой пресс-конференции главный тренер Александр Хацкевич – неполная комплектация состава

Наконец, в-третьих, собственно и сам тренер. Сомнения в успешности и высокой квалификации Хацкевича в большом количестве появлялись с самого первого дня его появления в команде. Отсутствие результата в работе со сборной Беларуси, отсутствие опыта работы в клубных командах на должности «главного»… Успехи в последних матчах заставили несколько приумолкнуть скептиков. Можно себе только представить, какой гром разразится после матча с «Янг Бойз».

С проигрышем «Янг Бойз» киевляне потеряли не только в имиджевом плане. «Динамо» существенно потеряло в финансах. В предыдущие годы мы как-то привыкли, что украинские клубы в плане финансовой независимости дадут большую фору любому середнячку европейского футбола. Те времена прошли уже давно, года три-четыре назад. И сейчас впору пожалеть об упущенной финансовой выгоде от УЕФА, который щедро вознаграждает участников Лиги чемпионов.

Следующий такой шанс представится «Динамо» только через год, в сезоне 2018/19.

Кирилл Стадниченко