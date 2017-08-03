Мбокани про матч с "Янг Бойз": игра у нас не сложилась с первых минут

Своими впечатлениями от ответного матча с «Янг Бойз» поделился нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани, сообщает официальный сайт столичной команды:

"Мы сегодня неважно сыграли, но будем продолжать стараться, и теперь сосредоточимся на матчах, которые нам предстоит провести в Лиге Европы и чемпионате Украины", - начал Мбокани.

Читайте такжеЯрмоленко: мне стыдно за результат и игру, внутри - пустота"Игра у нас не сложилась с первых минут, соперники спровоцировали пенальти, который я бы не назвал бесспорным, и после этого наша команда не смогла собраться и сконцентрироваться. А у «Янг Бойз» уже был в запасе гол на выезде", - обозначил причины поражения игрок.

Говоря о единоборствах, когда мячи доставались соперникам, мбокани отметил: "Я выигрывал много мячей, но почему-то на подборе не оказывалось наших игроков. Мы все это отрабатываем на тренировках, но почему-то сегодня это не вышло, не воплотилось в игре".

"Тренер не был многословным. Естественно, он поддержал нас, сказал, что жизнь на этом не заканчивается, что нужно идти дальше", - подытожил Мбокани.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло швейцарскому "Янг Бойз" в ответном матче в Берне (0:2) и выбыло из борьбы в Лиге чемпионов.