В Самаре загорелся строящийся стадион к ЧМ-2018

В четверг утром загорелась «Самара Арена», которая возводится специально к играм Чемпионата мира-2018, сообщает Вестник Самары.

Из стадиона повалил густой черный дым.

Как уточнили позже очевидцы, загорелись строительные вагончики на территории стадиона

Как сообщал УНИАН, это уже не первый случай возгорания на аренах будущего ЧМ-2018. Ранее произошло возгорание на стадионе в Волгограде.

Кроме того, сразу несколько ЧП произошло на арене "Санкт-Петербург", которая славится своей дороговизной. Постройка арены обошлась в 48 млрд рублей (750 млн. долларов).