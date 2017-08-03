Вратарь "Динамо" Коваль извинился за пропущенный второй гол от "Янг Бойз"
10:46, 03 августа 2017Футбол
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Голкипер признался, что вина за этот гол полностью лежит на нем.
Максим Коваль о поражении от Янг Бойз: Второй гол полностью на моей совести /
Вратарь «Динамо» Максим Коваль по окончании матча с «Янг Бойз» в комментарии программе «Профутбол» был краток.
- Хочу извиниться перед болельщиками, перед всеми, кто за нас переживает. Перед президентом, тренерами, партнерами по команде... Второй гол полностью на моей совести, я виноват, что «Динамо» не прошло дальше.
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло швейцарскому "Янг Бойз" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыло из дальнейшей борьбы в турнире.
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