Вратарь "Динамо" Коваль извинился за пропущенный второй гол от "Янг Бойз"

Вратарь «Динамо» Максим Коваль по окончании матча с «Янг Бойз» в комментарии программе «Профутбол» был краток.

- Хочу извиниться перед болельщиками, перед всеми, кто за нас переживает. Перед президентом, тренерами, партнерами по команде... Второй гол полностью на моей совести, я виноват, что «Динамо» не прошло дальше.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло швейцарскому "Янг Бойз" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыло из дальнейшей борьбы в турнире.