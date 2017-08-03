Ярмоленко: мне стыдно за результат и игру, внутри - пустота

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко нашел в себе силы прокомментировать ответный поединок с «Янг Бойз», сообщает официальный сайт столичной команды:

"Нужно уметь выигрывать и нужно уметь проигрывать. Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру, честно. Нельзя просто бить мяч вперед и надеяться, что там Мбокани зацепиться за мяч. Должно быть какое-то разнообразие в игре", - начал Ярмоленко.

Читайте такжеНужно держать удар: Хацкевич прокомментировал провал "Динамо" в Лиге Чемпионов"Желание пройти дальше и показать хорошую игру было и у нас, и у соперника. Нужно анализировать, почему нет игры, почему мы создали всего один момент за 90 минут. Мне кажется, на одном желании далеко не уедешь. Нужно разобраться в своей игре. Повторюсь, мне очень стыдно за результат и за нашу игру. Сейчас внутри пустота. У меня просто нет слов", - добавил капитан команды.

Говоря о синтетическом покрытии газона в Берне, игрок заметил: "На нем играли обе команды. Сейчас не нужно оправдывать наше поражение искусственным полем, тем, что кто-то не выспался или еще чем-то. Проиграли, причем по делу и заслуженно. Как мы можем с такой игрой проходить дальше?"

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло "Янг Бойз" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ (0:2) и выбыло из дальнейшей борьбы в турнире.