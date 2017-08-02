Вместе с "Динамо" в квалификации ЛЧ провалился и "Аякс"

В среду состоялись ответные матчи квалификации Лиги чемпионов. В одном из них киевское "Динамо" уступило в гостях швейцарскому "Янг Бойз" - 0:2 - и по сумме двух встреч вылетело из турнира. Остальные результаты:

Путь чемпионов

"Легия" - "Астана" - 1:0 (результат первой игры - 1:3)

БАТЭ - "Славия" - 2:1 (0:1)

"Олимпиакос" - "Партизан" - 2:2 (3:1)

"Риека" - "Зальцбург" - 0:0 (1:1)

"Лудогорец" - "Хапоэль" Б-Ш - 3:1 (0:2)

"Русенборг" - "Селтик" - 0:1 (0:0)

"Копенгаген" - "Вардар" - 4:1 (0:1)

"Хабнарфьордюр" - "Марибор" - 0:1 (0:1)

АПОЕЛ - "Вииторул" - 4:0 (0:1)

1 августа "Шериф" уступил "Карабаху" - 1:2 (первая игра - 0:0).

Путь нечемпионов

"Аякс" - "Ницца" - 2:2 (1:1)

ЦСКА - АЕК - 1:0 (2:0)

"Истанбул ББ" - "Брюгге" - 2:0 (3:3)

"Виктория Плзень" - "Стяуа" - 1:4 (2:2)