Вместе с "Динамо" в квалификации ЛЧ провалился и "Аякс"
В среду состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
В среду состоялись ответные матчи квалификации Лиги чемпионов. В одном из них киевское "Динамо" уступило в гостях швейцарскому "Янг Бойз" - 0:2 - и по сумме двух встреч вылетело из турнира. Остальные результаты:
Путь чемпионов
"Легия" - "Астана" - 1:0 (результат первой игры - 1:3)
БАТЭ - "Славия" - 2:1 (0:1)
"Олимпиакос" - "Партизан" - 2:2 (3:1)
"Риека" - "Зальцбург" - 0:0 (1:1)
"Лудогорец" - "Хапоэль" Б-Ш - 3:1 (0:2)
"Русенборг" - "Селтик" - 0:1 (0:0)
"Копенгаген" - "Вардар" - 4:1 (0:1)
"Хабнарфьордюр" - "Марибор" - 0:1 (0:1)
АПОЕЛ - "Вииторул" - 4:0 (0:1)
1 августа "Шериф" уступил "Карабаху" - 1:2 (первая игра - 0:0).
Путь нечемпионов
"Аякс" - "Ницца" - 2:2 (1:1)
ЦСКА - АЕК - 1:0 (2:0)
"Истанбул ББ" - "Брюгге" - 2:0 (3:3)
"Виктория Плзень" - "Стяуа" - 1:4 (2:2)