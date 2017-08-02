После победы в Киеве "Динамо" безвольно вылетает из Лиги чемпионов в квалификации

Киевское "Динамо" уступило в швейцарском Берне в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов местному "Янг Бойз" со счетом 0:2. По сумме двух встреч в следующий раунд проходит швейцарский клуб.

Напомним, в первом матче неделю назад "Динамо" добыло победу - 3:1. Однако неделю спустя подопечные Александра Хацкевича провалили встречу.

Уже на 13-й минуте швейцарская команда забила мяч. В нелепой ситуации Морозюк сфолил в своей штрафной, заработав пенальти в свои ворота. Оаро легко переиграл Коваля.

После этого инициатива полностью принадлежала хозяевам, которые имели огромное количество голевых моментов. До поры до времени отличную игру демонстрировал Максим Коваль, "Динамо" выручала штанга. Однако на 90-й минуте Лотомба после подачи углового протолкнул мяч в сетку - неожиданно ошибся как раз Коваль, превратившись из героя в антигероя.

"Динамо" прекращает выступления в Лиге чемпионов и получит еще один шанс во втором по рангу турнире - Лиге Европы.