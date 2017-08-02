Месси попрощался с Неймаром
18:03, 02 августа 2017Футбол
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Футболисты играли в "Барселоне" вместе с 2013 года.
Неймар и Месси играли вместе четыре года / eurosport
Лидер «Барселоны» аргентинец Лионель Месси опубликовал трогательное видео в Instagram, попрощавшись со своим партнером по команде Неймаром.
Напомним, 25-летний Неймар близок к переходу в "ПСЖ". Сегодня руководство "Барселоны" официально подтвердило, что Неймар ведет переговоры с парижанами. Для того, чтобы трансфер состоялся, каталонский клуб должен получить за игрока 222 миллиона евро.
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