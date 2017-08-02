Итальянская "Рома" запустила в космос футболку Франческо Тотти

Итальянская "Рома" весьма оригинально отдала дань уважения великому футболисту, легенде своего клуба Франческо Тотти. Его футболка с прощального матча улетела в космос.

Об этом сообщает официальный сайт римлян.

Читайте такжеЛегенда итальянской "Ромы" Тотти подтвердил свое назначение на пост директора команды"Миссия завершена: история подошла к финалу. Футболка Франческо Тотти успешно запущена в космос. Футболку со знаменитым №10 Тотти надевал в последний раз 28 мая этого года, и команда решила увековечить событие, отправив ее в космос", - заявили в клубе.

Это предложение получило одобрение и самого Тоти. Вечером, 2 августа, ракета "Вега", с футболкой Императора (прозвище Тотти - ред.) была успешно запущена в небо с космодрома во Французской Гайане.

Напомним, что свой прощальный матч легендарный нападающий "Волков" провел в серии А против "Дженоа". Рома выиграла тогда со счетом 3:2.