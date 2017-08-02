Донецкий "Олимпик" отправился в Грецию на матч Лиги Европы

Сегодня команда донецкого «Олимпика» взяла курс из аэропорта "Борисполь" на Грецию, где в четверг состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОКа.

Самолет с «олимпийцами» на борту вылетел в Салоники в 12:35, сообщает официальный сайт команды. В Грецию Роман Санжар взял 18 футболистов.

Вратари: Заури Махарадзе, Антон Кичак;

Защитники: Павел Лукьянчук, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Эммерсон, Вячеслав Лухтанов, Дмитрий Немчанинов, Виталий Федорив;

Полузащитники: Андрей Богданов, Евгений Цымбалюк, Владислав Хомутов, Иван Сондей, Моха, Александр Мигунов, Сергей Шестаков;

Нападающие: Илья Михалёв, Станислав Беленький.

Отметим, что вирус не позволил полететь в Салоники Антону Поступаленко, а Иван Брикнер получил повреждение в матче с «Вересом». Бразилец Гути не заявлен на Лигу Европы.

Сегодня вечером на вопросы журналистов ответят главный тренер «Олимпика» Роман Санжар и полузащитник Андрей Богданов. На 20:00 запланирована тренировка донецкой команды на стадионе "Тумба". Предматчевое общение представителей ПАОКа с прессой начнется также на «Тумбе» в 18:00, а тренировка «черно-белых» стартует в 20:00 на базе греческой команды.