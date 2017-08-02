Неймар едва не подрался с фанатом из-за перехода из "Барселоны" в ПСЖ

Бразильский форвард «Барселоны» Неймар чуть не затеял драку с фанатом каталонцев на одной из городских парковок, сообщает Sportbox.

Между футболистом и болельщиком случилась словесная перепалка, которая могла перерасти в драку, если бы не друзья Неймара, которые удержали футболиста.

Как сообщал УНИАН, 7 августа бразилец должен подписать контракт с «ПСЖ», который отдаст за игрока 222 миллиона евро.