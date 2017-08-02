Неймар едва не подрался с фанатом из-за перехода из "Барселоны" в ПСЖ
14:12, 02 августа 2017Футбол
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Каталонский болельщик возмутился поведением игрока соей любимой команды.
Фанат едва не спровоцировал Неймара на драку / Sport.es
Бразильский форвард «Барселоны» Неймар чуть не затеял драку с фанатом каталонцев на одной из городских парковок, сообщает Sportbox.
Между футболистом и болельщиком случилась словесная перепалка, которая могла перерасти в драку, если бы не друзья Неймара, которые удержали футболиста.
Как сообщал УНИАН, 7 августа бразилец должен подписать контракт с «ПСЖ», который отдаст за игрока 222 миллиона евро.
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