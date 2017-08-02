Срна извинился за инцидент с ударом игрока "Стали": я специально не хотел ничего делать

На сегодняшней тренировке горняков капитан команды Дарио Срна извинился за неприятный поступок в матче с каменской «Сталью», сообщает Football News.

Во втором тайме в противостоянии в споре за мяч с полузащитником «сталеваров» Орестом Кузыком Срна ударил соперника. Как уверяет хорват, нечаянно.

Дарио Срна:

-Я даже не знал, что я попал в футболиста «Стали». Я увидел это только через два дня после игры, когда зашел в интернет. Могу сказать, что мне футболист наступил на руку – и это была моя реакция… Я думал, что я его вообще не трогал. Но в итоге получилось по-другому… Мне жаль, я специально ничего не хотел сделать. Это чисто эмоциональный момент. Думаю, картинка показывает больше, чем вообще было. Пусть люди, которые разбираются, делают свою работу. С моей стороны никакого специального удара не было. Я не хотел бы, чтобы все так думали.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Сталь" в сложнейшем матче, вырвав победу на последней минуте игры, в уже добавленное арбитром время - 2:1.