Экс-динамовец Макаренко подписал контракт с бельгийским "Кортрейком"

Экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Макаренко достиг договоренности о соглашении с бельгийским "Кортрейком", сообщает официальный сайт бельгийской команды.

Кнтракт подписан по схеме 1+1, сроком на 1 год, с возможностью пролонгации еще на год.

Макаренко подписал контракт в статусе свободного агента.

Защитник Макаренко является воспитанником киевского "Динамо", где и провел всю свою карьеру (2010-2017), за исключением сезона 2012/13, когда был в аренде в ужгородской "Говерле".

Провел в основном составе "Динамо" 39 игр (2 гола). Зимой сезона 2016/17 покинул "Динамо" после того, как не сумел довориться по условия контракта. Полгода пребывал в статусе свободного агента, находясь в поисках клуба.

"Кортрейк" является середняком чемпионата Бельгии по футболу. В сезоне 2016/17 команда заняла 11-е место в турнирной таблице

Любопытно, что кроме Макаренко в составе команды, на правах аренды, выступает нападающий донецкого "Шахтера" Филипп Будковский.