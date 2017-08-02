Лига чемпионов, "Янг Бойз" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Берне состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Янг Бойз" примет киевское "Динамо" сообщает официальный сайт турнира.

"Динамо" обыграло "Янг Бойз" в первом матче в Киеве со счетом 3:1.

В ответной игре в Берне команду устроит даже поражение с минимальным счетом, или поражение с разницей в 2 мяча при условии, что киевляне забьют два гола и больше. В свою очередь, "Янг Бойз" устроит победа 2:0 или с разницей в 3 мяча и более. При повторении счета 3:1 в пользу хозяев поля будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

"Динамо" является фаворитом с минимальным преимуществом на ставках букмекерских контор.

Матч "Динамо" - "Янг Бойз" начнется в Берне в 21.15 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".