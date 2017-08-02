"Янг Бойз" - "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в Берне состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором швейцарский "Янг Бойз" примет киевское "Динамо", сообщает официальный сайт турнира.

ТВ-трансляцию матча проведет телеканал 2+2.

Также игру можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на сайте УНИАН.

Начало матча в Берне - в 21.15 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Янг Бойз" в первом матче в Киеве со счетом 3:1.

В ответной игре в Берне команду устроит даже поражение с минимальным счетом, или поражение с разницей в 2 мяча при условии, что киевляне забьют два гола и больше. В свою очередь, "Янг Бойз" устроит победа 2:0 или с разницей в 3 мяча и более. При повторении счета 3:1 в пользу хозяев поля будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.