Букмекеры считают "Динамо" фаворитом с минимальным преимуществом в матче с "Янг Бойз"
Котировки ведущих контор мира не оставляют швейцарцам шанса на проход в плей-офф квалификации ЛЧ.
Киевское "Динамо" является фаворитом с минимальным преимуществом на котировках букмекерских контор в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз", сообщает специализированный портал BetExplorer.
Портал собрал данные 26 ведущих букмекерских контор мира, где коэфициент средней ставки на победу "Динамо" составляет 2,50 к 1, на победу "Янг Бойз" - 2,60 к 1, а на ничью - 3,48 к 1.
Наибольшую уверенность в победе "Динамо" высказывает британская Ladbrokes, где на победу киевлян можно поставить из расчета 2,40 к 1.
Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Янг Бойз" в первом матче в Киеве со счетом 3:1.
В ответной игре в Берне команду устроит даже поражение с минимальным счетом, или поражение с разницей в 2 мяча при условии, что киевляне забьют два гола и больше. В свою очередь, "Янг Бойз" устроит победа 2:0 или с разницей в 3 мяча и более. При повторении счета 3:1 в пользу хозяев поля будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.