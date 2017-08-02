Букмекеры считают "Динамо" фаворитом с минимальным преимуществом в матче с "Янг Бойз"

Киевское "Динамо" является фаворитом с минимальным преимуществом на котировках букмекерских контор в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз", сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 26 ведущих букмекерских контор мира, где коэфициент средней ставки на победу "Динамо" составляет 2,50 к 1, на победу "Янг Бойз" - 2,60 к 1, а на ничью - 3,48 к 1.

Наибольшую уверенность в победе "Динамо" высказывает британская Ladbrokes, где на победу киевлян можно поставить из расчета 2,40 к 1.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Янг Бойз" в первом матче в Киеве со счетом 3:1.

В ответной игре в Берне команду устроит даже поражение с минимальным счетом, или поражение с разницей в 2 мяча при условии, что киевляне забьют два гола и больше. В свою очередь, "Янг Бойз" устроит победа 2:0 или с разницей в 3 мяча и более. При повторении счета 3:1 в пользу хозяев поля будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.