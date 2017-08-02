Полузащитник "Динамо" Гонсалес: главное - не пропустить в матче с "Янг Бойз"

Игрок киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес ответил на вопросы СМИ на предматчевой пресс-конференции в Берне, накануне игры квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз", сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Конечно, искусственное поле очень сильно отличается от натурального покрытия, но, думаю, все наши футболисты уже мыслями в самом поединке и готовы играть на таком газоне. Мы не зацикливаемся на том, что собой представляет поле, а думаем лишь о содержании игры", - начал Гонсалес.

Читайте такжеУчастие Сидорчука в матче "Динамо" с "Янг Бойз" под вопросом"Первое, о чем следует думать – чтобы не пропустить, а затем – чтобы победить и пройти в следующий раунд Лиги чемпионов", - добавил игрок.

Говоря об атмосфере на стадионе, парагваец отметил: "Мне приходилось играть на этой арене, и могу сказать, огромная поддержка со стороны болельщиков чувствуется. Думаю, завтра фаны также будут здорово болеть за свою команду, ведь «Янг Бойз» успешно начал чемпионат. Но мы не должны об этом думать, а сконцентрироваться на своей игре и на том, как увезти победу из Берна".

А говоря о своей игре с акцентом на оборону, заметил: "Естественно, защита – это часть игры. Конечно, иногда приходится опускаться, чтобы помогать защитникам и в то же время не терять шанса успешно атаковать".

Как сообщал УНИАН, матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Янг Бойз" - "Динамо" состоится в среду, 2 августа, в Берне и начнется в 21.15 по киевскому времени.Первая игра в Киеве завершилась победой "Динамо" со счетом 3:1.