Хацкевич перед игрой с "Янг Бойз": у "Динамо" есть кое-какие кадровые проблемы

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился своим мнением перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с швейарским «Янг Бойз» в Берне, сообщает официальный сайт столичной команды:

- Готовились, как обычно перед всеми играми – были и теоретические занятия, и тактические занятия, одно из них буквально вчера. Моделировали нашу завтрашнюю игру. Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело, - начал Хацкевич.

Говоря о том, какие выводы сделали из прошлой игры, какой план боя на завтра, и все ли игроки в строю, главный тренер отметил:

- Опирались на домашнюю игру, показали ребятам, где у нас были проблемы и те моменты, которые хотели видеть от ребят в первом матче. Что будет завтра – пока не могу сказать, ведь еще нужно определиться с основным составом. У нас есть кое-какие кадровые проблемы. После теоретического занятия я сказал футболистом, что они уже сейчас должны проверить себя и то, кто готов завтра играть на 100%. После сегодняшней тренировки и завтрашнего медобследования будем знать, кто в каком состоянии.

Читайте также"Динамо" взяло в Швейцарию на ответную встречу с "Янг Бойз" 21 игрокаГоворя об отсутствии в Берне Мораеса, тренер заметил: "На самом деле, у него проблемы с паховыми кольцами, вчера мы говорили – после совещания с врачами он сказал, что ему понадобится еще около 10-ти дней на реабилитацию".

А комментируя отсутствие в составе Сидорчука и Хачериди, сказал: "Других опасений у меня, к счастью, нет. Дай бог, чтобы и сегодня ничего не произошло. А эти ребята должны себя проверить и сказать, готовы ли они завтра играть".

"В этом году у меня много дебютов (улыбается). Дай Бог, чтобы завтра на выезде был такой же дебют в еврокубках, как и нелелю назад в Киеве", - резюмировал главный тренер "Динамо".

Как сообщал УНИАН, матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Янг Бойз" состоится в среду, 2 августа, в Берне и начнется в 21.15 по киевскому времени.

Первая игра в Киеве состоялась неделю назад и завершилась уверенной победой "Динамо" со счетом 3:1.