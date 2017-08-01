Экс-игрок "Днепра" и немецкого "Дармштадта" Федецкий вернулся в "Карпаты"

Львовские «Карпаты» подписали 2-летнее соглашение с защитником национальной сборной Украины Артемом Федецким, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Во Львове Артем будет выступать под привычным номером 44.

Защитник уже выступал за «Карпаты» с 2009 до 2012 года. В матчах за «зелено-белую» команду Федецкий провел 75 игр и забил 12 мячей. Предыдущим клубом Артема Федецкого был немецкий «Дармштадт 98», за который он сыграл 16 поединков на официальном уровне.

Также Федецкий известный по выступлениям за донецкий "Шахтер" и "Днепр".

Начиная с 2010 года Федецкий провел 53 матча в составе сборной Украины.