Чтобы купить Неймара, "ПСЖ" нужно продать двух своих звезд
16:45, 01 августа 2017Футбол
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Парижане намерены отпустить двух полузащитников - Матюиди и Орье.
"ПСЖ" всеми силами пытается заполучить Неймара / wikimedia.org
"ПСЖ" придется продать двух своих футболистов, чтобы осуществить покупку Неймара, сообщает испанская пресса.
По информации Diario AS, полузащитник парижан Блез Матюиди, вероятнее всего, перейдет в итальянский "Ювентус", а полузащитник Серж Орье - в "Манчестер Юнайтед".
Читайте такжеНеймар подпишет контракт с "ПСЖ" 7 августаНапомним, что парижане намерены подписать Неймара за рекордную в мировом футболе сумму в 222 миллиона евро. При этом "ПСЖ" придется соблюдать правила УЕФА относительно финансового фейр-плей.
Как утверждает испанское издание, продажа двух игроков дуэта поможет клубу не нарушить требования УЕФА.
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