Чтобы купить Неймара, "ПСЖ" нужно продать двух своих звезд

"ПСЖ" придется продать двух своих футболистов, чтобы осуществить покупку Неймара, сообщает испанская пресса.

По информации Diario AS, полузащитник парижан Блез Матюиди, вероятнее всего, перейдет в итальянский "Ювентус", а полузащитник Серж Орье - в "Манчестер Юнайтед".

Читайте такжеНеймар подпишет контракт с "ПСЖ" 7 августаНапомним, что парижане намерены подписать Неймара за рекордную в мировом футболе сумму в 222 миллиона евро. При этом "ПСЖ" придется соблюдать правила УЕФА относительно финансового фейр-плей.

Как утверждает испанское издание, продажа двух игроков дуэта поможет клубу не нарушить требования УЕФА.