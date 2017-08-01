ФК "Шахтер" начал продавать билеты на домашние матчи с открытой датой
На выбор предоставляются 10 игр с участием горняков.
Футбольный клуб «Шахтер» подготовил для болельщиков новое предложение – билет с открытой датой, сообщает официальный сайт.
Купив его, вы можете самостоятельно выбрать из представленного списка интересный вам матч и посетить его.
05.08.2017. 19:30. «Шахтер» – «Мариуполь»
19.08.2017*. «Шахтер» – «Олимпик»
09.09.2017. «Шахтер» – «Заря»
29.09.2017. «Шахтер» – «Карпаты»
14.10.2017. «Шахтер» – «Ворскла»
29.10.2017. «Шахтер» – «Сталь»
18.11.2017. «Шахтер – «Александрия»
02.12.2017. «Шахтер» – «Верес»
17.02.2018. «Шахтер» – «Черноморец»
24.02.2018. «Шахтер» – «Звезда»
Владельцам билетов с открытой датой на ОСК «Металлист» будут предоставлены места в секторах 10, 11 и 12.
Уже 5 августа болельщики смогут использовать их на поединке «Шахтер» – «Мариуполь». Начало игры в 19:30.