Луческу возглавит сборную Турции по футболу - турецкие СМИ

Новым главным тренером сборной Турции по футболу, которая выступает в одной отборочной группе с командой Украины на ЧМ-2018, станет Мирча Луческу, сообщает Fanatik.

Две других кандидатуры на пост наставника турецкой команды не подошли. Против перехода в сборную из "Бешикташа" Шенола Гюнеша выступил президент команды из Стамбула. Кандидатура тренера другой турецкой команды - «Башакшехира» - Абдуллы Авчи не устроила чиновников Федерации.

Луческу в минувшем клубном сезоне 2016/17 тренировал петербургский "Зенит", но был уволен из команды по окончании сезона из-за неудовлитворительных результатов команды. До этого румынский специалист с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, ранее из сборной Турции был уволен Фатих Терим. В официальном заявлении говорится, что решение о прекращении сотрудничества принято на фоне моментов, несвязанных с футболом. СМИ отмечают, что две недели назад Фатих Терим участвовал в драке в турецком курортном городке. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

На данный момент сборная Турции делит 3-4 места с командой Украины в отборочной группе ЧМ-2018 - у обеих команд по 11 очков. Лидируют в турнире команды Хорватии и Исландии - по 13 баллов. Турецкие футболисты выиграли половину из 6 матчей - 3, 2 свели вничью и 1 проиграли.