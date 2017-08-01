Участие Сидорчука в матче "Динамо" с "Янг Бойз" под вопросом

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, получивший в матче 2-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» растяжение задней поверхности мышцы бедра и пропустивший по этой причине субботний поединок с «Карпатами», рискует не сыграть и в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз».

Читайте также"Динамо" взяло в Швейцарию на ответную встречу с "Янг Бойз" 21 игрокаКак стало известно Dynamo.kiev.ua, динамовский хавбек уже вернулся в тренировочный процесс, но в условиях высоких нагрузок существует риск рецидива только-только залеченного повреждения. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что поединок с «Янг Бойз» пройдет на искусственном покрытии, которое повышает травмоопасность.

В связи с этим, участие Сидорчука в матче с «Янг Бойз» находится пока под большим вопросом. Полузащитник отправился с «Динамо» в Швейцарию, но решение о том, выйдет ли он на поле, будет приниматься в день игры.

Напомним, поединок «Янг Бойз» — «Динамо» состоится завтра в Берне. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.