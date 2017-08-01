Неймар подпишет контракт с "ПСЖ" 7 августа

Нападающий "Барселоны" Неймар, согласно свежей информации, отправится в Париж в ближайший уикенд для прохождения медосмотра, а в понедельник подпишет контракт с "ПСЖ". Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее СМИ утверждали, что 25-летний футболист, который сейчас находится в Китае с коммерческим визитом, сегодня пройдет медобследование в Катаре. Однако, как оказалось, в среду, 3 августа, бразилец должен вернуться в расположение "Барселоны".

Ожидается, что после своего возвращения в Каталонию форвард и его отец нарушат молчание и официально объявят о своих дальнейших планах.

Напомним, что трансферная сага с возможным уходом бразильца в "ПСЖ" за 222 миллионов евро продолжается с начала позапрошлой недели.

Читайте такжеУЕФА займется расследованием трансфера Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евроПарижане пытаются добиться снижения стоимости футболиста, так как вместе с налогами стоимость трансфера составит порядка 300 миллионов евро, что вызовет проблемы с соблюдением правил финансового Fair Play.

Неймар выступает за "Барселону" с 2013 года, куда перебрался из "Сантоса". На его счету 105 голов в 186 матчах за клуб (в том числе в прошлом сезоне – 45 матчей и 20 голов).