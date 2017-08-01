"Динамо" взяло в Швейцарию на ответную встречу с "Янг Бойз" 21 игрока

Сегодня утром делегация киевского «Динамо» из аэропорта "Борисполь" отправилась в Швейцарию на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного «Янг Бойз».

Самолет с командой, тренерами и официальными представителями вскоре должен приземлиться в международном аэропорту «Базель-Мюлуз-Фрайбург», расположенном в 10 километрах от Базеля.

На второй матч с «Янг Бойз» тренерскй штаб «Динамо» взял 21 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Коваль, Рудько, Бущан.

Защитники: Хачериди, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Кендзера.

Полузащитники: Гусев, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Корзун, Гонсалес.

Нападающие: Беседин, Ярмоленко, Кравец, Мбокани.

По прибытии в Швейцарию «бело-синие» отправятся в Берн, где разместятся в пятизвездочном отеле «Bellevue Palace Hotel», расположенном в старой части столицы. Отель принадлежит Швейцарской Конфедерации, здесь обычно размещаются главы государств и правительств во время визитов в Берн.

В 18:30 (19:30 по Киеву) запланирована тренировка на поле стадиона «Стад де Свисс», во время которой наша команда опробует газон, где через сутки, в среду, состоится игра «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) - «Динамо» (Киев, Украина).

Напомним, первый поединок этих команд завершился победой киевлян 3:1.