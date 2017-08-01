Криштиану Роналду грозит 7 лет тюрьмы, если его вину докажут

Стали известны детали наказания, которое грозит форварду «Реала» Криштиану Роналду за махинации с налогами.

Читайте такжеКриштиану Роналду предстал в суде по делу о неуплате налоговКапитану сборной Португалии грозит минимум 7 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме.

Этот срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

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Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.