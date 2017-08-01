Криштиану Роналду грозит 7 лет тюрьмы, если его вину докажут

11:12, 01 августа 2017
Футбол
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У футболиста есть время до 11 августа добиться смягчения обстоятельств дела.

Роналду грозит 7 лет тюрьмы / marca.com

Стали известны детали наказания, которое грозит форварду «Реала» Криштиану Роналду за махинации с налогами.

Читайте такжеКриштиану Роналду предстал в суде по делу о неуплате налоговКапитану сборной Португалии грозит минимум 7 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме.

Этот срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

Читайте такжеИспанский суд не устроили показания Роналду в деле о неуплате налогов - СМИДо 11 августа 32-летний футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.

Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

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Теги: #суд над Криштиану Роналду#Роналду неуплата налогов