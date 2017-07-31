Испанский суд не устроили показания Роналду в деле о неуплате налогов - СМИ

Футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который в понедельник давал показания в суде по делу о неуплате налогов, переложил всю ответственность на своих помощников, сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники.

Читайте такжеКриштиану Роналду предстал в суде по делу о неуплате налоговВопросы, которые задавала судья Моника Феррер Гомес, касались создания общества Tollin, решения задекларировать доходы в 2014 году, а не раньше. Футболист на них отвечал, что "верил своим помощникам". Он сказал также, что ничего не знал о том, как отчитывается перед налоговыми органами.

Источники издания утверждают, что ни прокуратуру, ни государственного адвоката не устроили ответы, поскольку Роналду "не предложил конкретных объяснений по поводу налоговых операций, которые привели к началу расследования".

На все уточняющие вопросы судьи футболист отвечал, что все сделал верно и все его действия соответствовали тому, что ему советовали помощники.

"Если бы меня не звали Криштиану Роналду, меня бы здесь не было", — заявил футболист.

Источники из зала суда сообщают, что в ходе ответов на вопросы Роналду заявил, что "все сделал правильно и хотел сделать все законно". "Все, что делает Налоговая служба, связано с тем, что я Криштиану Роналду", — отметил он.

Судья Моника Феррен Гомес собирается вызвать для дачи показаний ряд людей из близкого окружения Роналду: Луиса Корреа, Карлоса Осорио и Криса Фарнела, утверждает газета.