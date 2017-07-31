Криштиану Роналду предстал в суде по делу о неуплате налогов

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в судебном заседании, на котором обсуждалось дело о его неуплате налогов. 32-летний нападающий выступал около полутора часов и отметил, что он невиновен, сообщает AS.

Кроме того, португалец заверил, что пришел на судебное заседание только из-за своей репутации, хотя мог его вовсе проигнорировать.

«Если бы меня звали не Криштиану Роналду, то меня бы здесь не было», - отметил он.

После судебного заседания Роналду отказался общаться с журналистами.

Напомним, Роналду подозревается налоговой службой Испании в уклонении от уплаты налогов в период с 2011-го по 2014 год на сумму 14,7 миллиона евро. Из-за этого португалец даже хотел покинуть испанский "Реал", но вскоре опроверг эту информацию.