Комитет арбитров ФФУ признал, что игрок "Шахтера" ошибочно не получил удаление

Комитет арбитров ФФУ отныне будет публиковать анализ спорных эпизодов в матчах украинской Премьер-лиги.

На официальном сайте комитета заявлено о том, что после некоторых туров будет публиковаться экспертная оценка определенных эпизодов.

Так, после 3-го тура чемпионата Комитет арбитров признал ошибку арбитра матча "Сталь" - "Шахтер". Эксперты пришли к выводу, что полузащитник "Шахтера" Тайсон должен был быть удален за удар локтем в лицо соперника (защитника "Стали" Артура Даниэляна).

Судья встречи Иван Бондарь решил в этом эпизоде показать бразильцу лишь желтую карточку, несмотря на грубость горняка. Комитет считает, что поскольку действия Тайсона были агрессией с намерением, за это бразильцу должна была быть показана красная карточка.

Пока неизвестно, будет разбор ошибок судей проводиться после каждого тура.