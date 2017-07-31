Замглавы нацполиции Украины: Готов сесть в автобус с игроками "Динамо" и поехать в Мариуполь

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что готов поехать в автобусе с футболистами «Динамо» на матч в Мариуполь.

«В Мариуполь довольно часто приезжают представители посольств практически всех стран. Посол США, посол Японии спокойно передвигаются по городу, никакой принципиально другой охраны у них нет. Я не думаю, что они хуже, чем «Динамо».

Это знаменитый клуб, и мы как правоохранители, которые были основателями этого клуба, обязаны оказать всю помощь, которая только будет необходима. Но «Динамо» должно еще раз продемонстрировать, что это сильные люди, что они украинцы, и тогда все будет нормально.

Я могу сказать Игорю Михайловичу, что я как лицо, которое обеспечило охрану общественного порядка в Донецкой области, готов вместе с Андреем Павелко сесть с «Динамо» в автобус и полностью организовать безопасность для команды и всех представителей, которые будут ехать в город Мариуполь», – сказал Аброськин, которого цитирует телеканал "Футбол 1".

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис выразил опасение, что в автобус клуба могут заложить взрывчатку, а президент ФФУ Андрей Павелко пригрозил киевской команде техническим поражением.